Сегодня в Измаиле состоялась презентация новосозданного отдела патрульной полиции

Пятница, 16 марта, войдет в историю города Измаила — сегодня состоялась презентация новосозданного отела патрульной полиции, второго в области. Старт деятельности новоого для столицы Придунавья правоохранительного подразделения был торжественно дан на площади перед исполкомом.

Презентовали новый отдел патрульной полиции Измаила глава Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков и начальник ГУНП Одесской области генерал Дмитрий Головин.

Правоохранителей поприветствовал мэр города Андрей Абрамченко:

«Для города Измаила это важное событие. Прежде всего — это безопасность на дорогах и улицах города. Я думаю, ночные гонки по улицам уйдут в прошлое, уменьшится количество аварий. Появление патрульной полиции в Измаиле повышает статус города как центра украинского Придунавья. Все понимают — будет стабильно и мирно в Измаиле, будет стабильно и мирно на юге Украины».

При отделе создано 10 патрульных экипажей. Численный состав нового подразделения — 82 сотрудника. Отделу выделено 10 автомобилей — 5 Renault Duster и 5 Mitsubishi Outlande. В зону обслуживания патрульных входит только территория города Измаила, патрулирование будет проходить круглосуточно и начнется оно прямо с сегодняшнего дня. Одновременно на линии будет задействовано 6-7 патрулей. Примерно через три месяца планируется расширить зону ответственности подразделения — полицейские начнут патрулирование водоемов, для этих целей будет выделено 2 полицейских катера.

Шефом измаильских патрульных стал старший лейтенант Василий Каряк — боевой офицер, который прошел войну на Востоке Украины.

«Я очень рад и горд иметь возможность представить этого человека в Вашем городе. Он будет главным помощником и другом жителей Измаила, потому что он знает свое дело и является очень достойным человеком», — охарактеризовал нового начальника его руководитель, глава Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков.

Напомним, о намерении создать в Измаиле отдел патрульной полиции стало известно во время визита в город министра МВД Арсена Авакова в июне прошлого года. Инициатива принадлежит мэрии и была продиктована необходимостью восстановить порядок на улицах (а главное — на дорогах) города и сохранить стабильность в южной точке нашей страны. Вскоре был объявлен набор сотрудников для нового подразделения (который, кстати, продолжается и ныне), и вот, спустя меньше года, состоялся его запуск.

Город привел в порядок помещения для центра управления патрульных по улице Телеграфной, 72. После торжественного запуска отдела на площади Победы, руководство города и полиции осмотрело отремонтированные новые владения измаильских копов — результатом остались довольны.

Дислоцироваться стражи порядка будут в Болграде, транспортные расходы на проезд до Измаила и обратно взял на себя городской бюджет. Полицейское руководство надеется, что это временные неудобства — в последующем планируется набрать персонал из числа местных жителей и таким образом проблема с проживанием должна постепенно решиться сама собой.