В Одессе за счет средств городского бюджета финансируется работа отделения гемодиализа

На текущей неделе проводится Всемирный день почки для повышения информированности населения о значимости почек для состояния организма в целом и снижения уровня нефрологической заболеваемости.

В Одессе в рамках реализации муниципальной программы «Здоровье» за счет средств городского бюджета обеспечивается работа отделения амбулаторного гемодиализа городской клинической больницы №10. На сегодняшний день жизненно важную процедуру гемодиализа в отделении бесплатно получают 96 пациентов с тяжелой хронической почечной недостаточностью.

Отделение гемодиализа было создано на базе ГКБ №10 в 2004 году. В 2012-2013 годах был завершен перевод отделения гемодиализа на аппараты «Фрезениус» пятого поколения, обеспечивающие высокое качество процедуры гемодиализа на современном европейском уровне.

Отделение гемодиализа Одесской горклинбольницы №10 имеет статус «Чистая больница, безопасная для пациента», свидетельствующий об образцовом соблюдении санитарии и гигиены.

Процедура гемодиализа является достаточно дорогостоящей, поэтому с целью снижения экономического бремени для пациентов и их семей городскими властями Одессы было принято решение о ее финансировании за счет муниципального бюджета. По городской программе «Здоровье» в 2018 году на обеспечение гемодиализа в ГКБ №10 выделено 8 млн. гривен.

Кроме того, по городской программе «Здоровье» пациенты, перенесшие трансплантацию почки, бесплатно обеспечиваются иммунодепрессантами, необходимыми для предотвращения отторжения донорского органа. В 2018 году на эти цели в городском бюджете Одессы предусмотрено 8,6 млн. гривен.