В Овидиопольском районе задержали посредника который за 10 тыс. у.е. обещал повлиять на решение сессии сельсовета

Черноморская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения депутатами сельсовета (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

В ходе досудебного расследования сотрудники прокуратуры совместно с сотрудниками полиции задержали гражданина и сообщили ему о подозрении.

Установлено, что подозреваемый, выступая посредником, требовал от мужчины 10 тыс долларов США за влияние на принятие решения депутатами сельсовета в Овидиопольском районе.

Орган местного самоуправления должен принять решение об отводе гражданину в долгосрочную аренду земельного участка на берегу Днестровского лимана для размещения базы отдыха.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Овидиопольского отдела полиции.