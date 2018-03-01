Хлебный скандал в Одесской области

Во время часа вопросов к Правительству, который каждую пятницу проходит в сессионном зале Верховной Рады Украины, народный депутат Украины Антон Киссе обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на резонансную ситуацию, сложившуюся в Тарутинском районе.

Как отметил народный депутат, жители села Лесное оказались практически отрезанными от жизни из-за транспортного коллапса на участке дороги КПП «Лесное» — КПП Малоярославец Первый ( Елизаветовка-Лесное):

«Состояние дороги ужасное, проезд рейсовых автобусов, частного автотранспорта, а самое главное – машин МЧС, скорой помощи, полиции становится невозможным из-за разрушенной дороги. Там люди не имеют сообщения с райцентром, четыре дня без хлеба!»

Антон Киссе отметил, что необходимо вмешательство главы правительства и необходимые поручения Укравтодору и Одесской областной государственной администрации в срочном порядке принять меры по ремонту этого участка дороги. «Тем более, что уже подготовлена проектно-сметная документация, прошедшая необходимую экспертизу»,- подчеркнул политик.

В ответ на обращение народного депутата, премьер-министр проинформировал, что в оперативном порядке даст соответствующее поручение профильным структурам и руководителю Одесской облгосадминистрации: « Я объясню , что это такое – когда люди не имеют возможности купить хлеб!»

Владимир Гройсман заверил, что в ближайшее время будет осуществляться ремонт этой дороги. Также премьер-министр заострил внимание еще на одном актуальном вопросе: «Антон Иванович, еще по вашему предыдущему вопросу, который мы с вами постоянно обсуждаем – это ремонт и реконструкция дороги Одесса-Рени. Она включена в план, уже утвердили, ремонт будет осуществляться за счет таможенного эксперимента, деньги будут поступать в область. В 2018 году, думаю, ремонт будет завершен».