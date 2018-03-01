Мэра Одессы наградили почетным знаком «За заслуги»

В Одессе социальное партнерство не только сохраняется, но и продолжает развиваться. Об этом по итогам отчета городского головы заявил генеральный директор Одесской городской организации работодателей Евгений Дрозд.

«Федерация работодателей Украины была приятно удивлена и тем, что мэр и заместители мэра активно посещают наши предприятия, борются за каждое рабочее место, и это стало хорошей традицией», - отметил Евгений Дрозд.

Решением Федерации работодателей Украины одесского городского голову Геннадия Труханова за сохранение, развитие социального диалога городского социального партнерства, поддержку и сохранение промышленного потенциала городских промышленных предприятий, активную работу по сохранению и увеличению рабочих мест отметили почетным знаком «За заслуги».

Как отметил председатель Одесской городской организации работодателей Юрий Шендеровский, это единственный знак, который из всех мэров городов получил только одесский мэр.