Свершилось! Годовой отчет городского головы состоялся.!

Годовой отчет мэра Одессы Геннадия Труханова состоялся сегодня в новом здании мэрии на улице Косовой в помещении бывшего завода «Краян». Несмотря на сравнительно большую вместительность актового зала, места нашлись далеко не всем и многим пришедшим пришлось слушать мэра стоя.

Впрочем, особенно устать они не успели. Нынешний доклад Геннадия Труханова стал, пожалуй, самым коротким за последний десяток лет. Все мероприятие заняло всего один час десять минут, а непосредственно выступление мэра - лишь пятьдесят минут.

За это время Геннадий Труханов успел весьма красочно рассказать обо всех достижениях городских властей не только за последний год, но и за весь период его каденции. Особенный упор он сделал на вопросы оказания социальной помощи, развитие здравоохранения, образования и транспорта. То есть на те отрасли городского хозяйства, в которых Одесса считается одним из лидеров в стране.

Отметим, что принимая во внимание, что выступление мэра завершилось громкими и продолжительными аплодисментами собравшихся, сказанное им произвело благоприятное впечатление.