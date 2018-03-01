В минувшем году в Одессе было отремонтировано 604 тысячи квадратных метров дорожного покрытия

Об этом сообщил в ходе годового отчета городской голова Геннадий Труханов. По его словам, это на 5,7 тысяч больше, чем год назад.

При этом, как особо отметил мэр, в настоящее время городские дороги ремонтируются комплексно. Вначале приводятся в порядок подземные инженерные сети, и только затем берутся за дорожное покрытие.

Параллельно приводят в порядок так же освещение и ливневую канализацию. Это позволяет проводить ремонт, как говориться, «всерьез и надолго».

В то время, как раньше зачастую приходилось снимать недавно уложенное дорожное покрытие, под которым выходили из строя инженерные сети, на состояние которых во время ремонта не обратили должного внимания.