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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

В минувшем году в Одессе было отремонтировано 604 тысячи квадратных метров дорожного покрытия

Категория: Новости


В минувшем году в Одессе было отремонтировано 604 тысячи квадратных метров дорожного покрытия

  Об этом сообщил в ходе годового отчета городской голова Геннадий Труханов. По его словам, это на 5,7 тысяч больше, чем год назад.

При этом, как особо отметил мэр, в настоящее время городские дороги ремонтируются комплексно. Вначале приводятся в порядок подземные инженерные сети, и только затем берутся за дорожное покрытие.

Параллельно приводят в порядок так же освещение и ливневую канализацию. Это позволяет проводить ремонт, как говориться, «всерьез и надолго».

В то время, как раньше зачастую приходилось снимать недавно уложенное дорожное покрытие, под которым выходили из строя инженерные сети, на состояние которых во время ремонта не обратили должного внимания.



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