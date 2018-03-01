По прогнозам синоптиков морозы, ветер и осадки продержатся до следующих выходных

В ближайшие трое суток Одесскую область ожидает существенное ухудшение погодных условий: синоптики ожидают сильный ветер, мокрый снег, гололёд и прочие неприятности.

В самой Одессе, а также в южных районах области, особого экстрима не ожидается, хотя и здесь погоду в ближайшие дни приятной не назовёшь: в воскресенье, 18 марта, ожидается дождь с мокрым снегом на фоне снижения температуры до 0-1 градуса тепла днём и 1-2 градусов мороза ночью. Всё это будет сопровождаться ветром, скорость которого будет достигать в порывах 15 метров в секунду - не опасно, но весьма неприятно. В этих условиях синоптики предупреждают об опасности гололёда, налипании мокрого снега на провода и других трудностях.

С 19 марта ожидается дальнейшее похолодание - до 3-4 градусов мороза даже в дневное время, во вторник, 20 марта, также ожидаются существенные осадки. В целом морозы, по прогнозам синоптиков, продержатся до следующих выходных.

А вот в северных районах Одесской области 18-21 марта стихия развернётся на полную. Здесь ожидают до 10 градусов мороза, сначала мокрый, а затем и обычный снег, ветер скоростью до 20 метров в секунду, гололёд и тому подобное. Возможны снежные заносы, налипание снега на провода, чреватое нарушением электроснабжения и прочие испытания. В общем, жителям южных и центральных районов области в ближайшие выходные лучше избежать поездок в северном направлении, а жителям севера региона следует по возможности запастись предметами первой необходимости.