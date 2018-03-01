Гонщика, насмерть сбившего пешеходов на Балковской, отправили в СИЗО

По информации областной Прокуратуры, согласно решению суда, он взят под стражу на два месяца без права внесения залога.

Двадцати однолетний «ночной гонщик» обвиняется в нарушении ПДД, приведшем к гибели нескольких человек, за что ему грозит до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, что ночью 11 марта водитель «Toyota» на Балковской сбил прямо на тротуаре двух пешеходов мужчину и женщину, которые от полученных травм скончались на месте.

Первоначально сообщалось, что пешеходы якобы перебегали проезжую часть, однако в последствии в распоряжении следствия появилась видеозапись, где четко видно, что наезд произошел прямо на тротуаре.