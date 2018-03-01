Жители Белгорода-Днестровского остались без воды

По крайней мере, артезианской. При чем причиной стало не осушение скважин, а отключение их от электроснабжения, обеспечивающего работу насосов.

По информации энергетиков, это сделано из-за больших долгов за электроэнергию, которые превысили миллионную отметку.

Поэтому пока долги не будут погашены, энергопитание скважин возобновлено не будет.

Однако для этого необходимо перераспределение расходов городского бюджета и соответствующее решение сессии.

Впрочем, по неофициальной информации, проводятся переговоры о реструктуризации задолженности.