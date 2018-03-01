"Дураки, идиоты"?

Российская актриса Лия Ахеджакова, известная активной поддержкой Украины в России, резко отреагировала на новость о внесении ее коллеги Алисы Фрейндлих в "черный список" Минкульта Украины.



"Дураки, что я могу сказать, идиоты. Это означает, что эти люди лишают свою страну актеров, культуры ради того, чтобы кому-то отомстить. Это ужас. Это чистый совок. Потому, что мы все одинаковые – вышли из Советского Союза, а все замашки какими были, такими и остались. И у нас, и у вас, и в Средней Азии, и где угодно. Пока мы все из Советского Союза, не умрем, будем друг другу так мстить, делать глупые вещи.

Европейцы не имеют права так себя вести. Чтобы Алису Фрейндлих назвать врагом Украины – они совсем "поехали". Тот, кто это делает, позорит Украину и превращает ее в "совок".



Лия Ахеджакова заявила, что не приедет в Украину пока не получит ответа, почему запрещен въезд в страну для Алисы Фрейндлих, которая антиукраинской позиции никогда не высказывала, - заявила Лия Ахеджакова в комментариях ТСН.

Артистов часто используют политтехнологи для накачки народного возмущения. Прекрасный материал, как правило ничего не смыслят в происходящем, обладают высокой узнаваемостью и доверием у фанатов, обо всем судят эмоционально и безапелляционно, в общем, под выборы то что надо!

Вот и в случае с Лией Меджидовной случилось все так же, она воодушевлённо поддержала Майдан, не понимая происходящего, так же, не понимая сути новой украинской власти, четыре года спустя, поносит ее, называя совками, идиотами и дураками, правда и себя относя к совкам.

Когда люди говорят якобы про себя «мы совки» — они на самом деле себя «совками» не считают; более того, они снимают вину и с бритоголовой малолетней мрази, убивающей инакомыслящих на улицах, да и с поколения сорокалетних «западных мальчиков» торгующих родиной оптом и в розницу.

В Украине давно уже воюют и ходят маршами люди, которые в глаза этого СССР не видели! Тут давно уже Петлюра, Шухевич и Вятрович! Взят курс на мелкобуржуазную деградацию народного хозяйства, насаждается вредная мифология националистического чванства, строится тупиковая утопия бегства от реальности, главным посылом которой является сформулированный еще Леонидом Кучмой тезис "Украина не Россия".

Психология бегства от реальности имеет у нас глубокие культурные корни поговорка "моя хата с краю" - это ведь тоже бегство от реальности. Так что украинские власти закрываясь от общего с Россией культурного пространства действуют в этой логике.

А ведь я помню время, когда украинская культура трусливо не пряталась за квотами, а триумфально шествовала по огромной стране от Прибалтики до Владивостока. Червону руту в далекие 70-е слушали все. Имена украинских звезд эстрады Владимира Ивасюка Софии Ротару, Назария Яремчука знали повсюду! Но это время ушло, боюсь безвозвратно.

Алиса Фрейндлих заявила, что не понимает, чем она опасна для народа Украины. Для народа Украины она не опасна, а даже полезна, просто она пала жертвой великодержавного чиновничьего произвола украинского разлива. У нас такой тоже есть, в этом мы схожи с Россией.

Надо понимать, чиновник не может вырастить гения, он не может проводить селекцию гениев, он может его только задушить.