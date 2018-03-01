Возрождение традиций Одесской школы

12 марта в Ореховой гостиной Дома Учёных, по инициативе Факультета психологии, политологии и социологии НУ «ОЮА», состоялось организационное собрание городского Научного семинара по политическим наукам.

Начавший свое существование в Доме Учёных в далеком 1986 году семинар, задуманный в виде интеллектуального сообщества представителей научной, технической и творческой интеллигенции, объединенных идеей неформального общения в русле аналитических политологических дискуссий, продолжил свою жизнь позднее на кафедрах политологии ведущих одесских ВУЗов. Актуальные вызовы современности и очень непростая украинская политическая ситуация поспособствовали возрождению сообщества теоретиков и практиков в рамках Научного семинара по политическим наукам. Идея, что называется, витала в воздухе и была реализована под руководством декана факультета психологии, политологии и социологии, профессора Д. В. Яковлева, выступление которого открыло первое заседание. Квалифицированная экспертная оценка становится острой необходимостью, так как сегодня о политике берутся судить по материалам печатных СМИ и телевизионным сюжетам «кто угодно и как угодно», по меткому заявлению В. В. Глебова, декана факультета международных отношений, политологии и социологии ОНУ имени И. И. Мечникова. Общественности крайне важно правильно понимать суть происходящих политических процессов, и политологический семинар видится организатором как мост между профессиональной аналитической мыслью и гражданским обществом.

Одна из основательниц Одесской политологической школы, заведующая кафедры политических наук и права ЮНПУ имени К.Д. Ушинского, профессор С. М. Наумкина в своём выступлении в целом поддержала идею семинара, внесла интересные предложения по организации его работы.

Принимая во внимание давние и сильные традиции Одесской политологической школы, совершенно закономерным видится факт инициативы возрождения подобного сообщества. Уже в апреле-мае 2018 года на базе факультета психологии, политологии и социологии НУ «ОЮА» пройдут сразу три Всеукраинские олимпиады по политологии и социологии, что лишь подчёркивает значимость и признание научного веса одесской политологической школы. Состоявшийся в Доме ученых семинар, в том числе, ставил целью выйти за рамки отдельных кафедр, объединяя под идеей семинара политических наук лучших политологов города, открывая возможность делиться мощным теоретическим и практическим потенциалом с широкой общественностью.

В семинаре приняли участие как профессорско-преподавательский состав кафедр политологии и социологии ВУЗов г. Одессы, практикующие специалисты-аналитики, так и представители студенчества, обучающиеся этой современной научной дисциплине.

В ходе заседания участниками обсуждались вопросы как организационного характера, так и предполагаемого формата сообщества.

Присутствующие выступили с различными предложениями относительно концепции политологического семинара, касающихся регламента, членства и непосредственной формы взаимодействия как внутри сообщества, так и с общественностью. Было подчеркнуто, что идея семинара интересна профессионалам-политологам в виде научно-методологического семинара, в то же время лишенного формального подхода, где общение между единомышленниками будет осуществляться по принципу открытых дискуссий относительно проблем развития политической науки и украинского политического сообщества в целом. Общим мнением стало признание необходимости открытости клуба для всех форм взаимодействия с общественностью, в частности, с молодежью, занимающей активную гражданскую позицию. Так, лидер Молодежной платформы «Будущее» Владимир Сивак выразил надежду на совместную разработку с учеными и политологами стратегии молодежной политики в локальных рамках нашего города, а позднее и во всеукраинском масштабе. Недооценивать подобные инициативы молодежи нельзя, поскольку именно она с течением времени определяет будущее страны.

Присутствие студентов на данном семинаре, как заметил декан факультета психологии, социологии и политологии Денис Викторович Яковлев, крайне важно тем, поверит ли молодое поколение в политическую науку и увидит ли перспективу в политике. Это одна из важнейших задач семинара, «поскольку политология - состоявшаяся дисциплина, которой есть что предложить и сказать и обществу, и политикам, и власти, и масс-медиа»

, - подчеркнул профессор НУ «ОЮА».

И здесь крайне важно, по мнению декана, «опереться на научное знание и рациональную аргументацию» политологии как научной дисциплины со всеми ее инструментами, выходящими за рамки теории в плоскость практического анализа, моделирования и управления политической ситуацией.

В завершение встречи участниками было принято решения проводить подобные семинары на регулярной основе, в виде диспутов, дискуссий докладов и содокладов, с выступлениями и лекциями выдающихся современных политологов. Ближайшее заседание городского научного семинара по политическим наукам состоится в Доме Учёных 20 апреля в 11:00. Приглашаем всех желающих!