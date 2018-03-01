Гандболисты из Одесской области победили на международном турнире в Ужгороде

В столице Закарпатья Ужгороде прошёл международный турнир по гандболу среди юношей 2004–2005 годов рождения.

Как сообщила пресс-служба Федерации гандбола Одесской области, в турнире приняли участие шесть команд: ДЮСШ п г т. Ивановка (Одесская область), ДЮСШ (Ужгород), ДЮСШ Мелитополь (Запорожская область), ДЮСШ (Красилов, Хмельницкая область), ДЮСШ Южный (Одесская область), команда Кошице (Республика Словакия).

Команда Ивановки (тренер — Сергей Латушков), одержав победу во всех играх, стала абсолютным чемпионом турнира. Вратарь ивановцев Николай Зинченко был признан лучшим вратарём турнира. Лучшим игроком команды стал Иван Задорожный.