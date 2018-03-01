Первую серию нового сериала «Сувенир из Одессы» презентовали СМИ на допремьерном показе

Премьера этой приключенческой драмы состоится на украинском телеканале «1+1» 19 марта, однако создатели фильма сочли правильным, чтобы одесситы первыми оценили работу, посвящённую их родному городу.

Отметим, что съёмочная группа встретила в Одессе самый тёплый приём, к тому же в работе над «Сувениром» участвовали не только одесские артисты, но и массовка (и даже половичок жительницы одного из городских дворов, которая с гордостью предоставила его киношникам). Гостей встречала одесским песенным репертуаром группа «Нон–стоп», а представляла фильм продюсер Sister's production Марина Писаренко.

«Подготовка шла самым серьёзным образом, — рассказал исполнитель одной из главных ролей Георгий Делиев. — Я играю знаменитого ювелира Рухомовского, чей мистический амулет впервые появляется в 1916 году, а потом всплывает в 1975-м. Сериал я целиком ещё не видел, но скажу, что съёмок с таким размахом и объёмом давно не припомню».

Ресторатор Савелий Либкин в честь нового сериала создал торт под названием «Фонтан. Сувенир из Одессы», который и отведали первые зрители.

«Я появляюсь в сериале, исполняя свой любимый трек "Когда качаются фонарики ночные", — рассказал одесский певец Феликс Шиндер. — Работа шла интересно: люди, разговоры, шутки, эмоции…»

В фильме снимались одесские актёры Анастасия Борисова, Валерий Швец, Геннадий Скарга, киевский актёр и телеведущий Юрий Горбунов, звезда российского кино, одесситка Лариса Удовиченко, знаменитый польский актёр Даниэль Ольбрыхский и многие другие. Немало эпизодов, связанных с Одессой, снимались в Киеве, но локаций вроде Одесского оперного театра и гостиницы «Лондонская» ничем нельзя было заменить. Есть в сериале и стилизация под немое кино с Верой Холодной в главной роли (в этом эпизоде можно увидеть всех участников съёмочной группы). Добавим, что по «одесским вопросам», включая специфический местный говор, съёмочную группу консультировал одессит Леонид Заславский.