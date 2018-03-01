У скандального отравления в Солсбери может быть не только российский, но и американский или даже китайский след. Об этом сообщил в интервью «BBC» изобретатель нервно-паралитического газа «Новичок» Вил Мирзаянов.

Напомним, что именно этим газом 5 марта в центре английского города Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Тогда руководство Великобритании заявило, что этот газ мог быть изобретен и складирован только в России. И из этого сделали вывод, что за отравлением стоят именно российские спецслужбы.

Но, как сообщает ИА «Liga.net», сам изобретатель газа химик Вил Мирзаянов, эмигрировавший на Запад, рассказал, что опубликовал формулу газа еще в 2007 году. При этом он уверен, что террористической угрозы в этом нет, так как для того, чтобы синтезировать данный газ, нужны современные промышленные мощности и высокопрофессиональные химики.

Однако, по его мнению, в США его вполне могли синтезировать. «Скажем, в центре в Эджвилле это могли сделать. Там очень квалифицированные химики. Это запросто!»

Кроме того, по мнению создателя «Новичка», его детище вполне могли воссоздать в Китае. «Там тоже очень сильные химики», — отметил он.

Напомним, что никаких конкретных данных о причастности именно России к отравлению в Солсбери, которую премьер Великобритании Тереза Мэй назвала химической атакой на Великобританию, английская сторона не привела. В этой связи после заявления создателя данного отравляющего вещества Вила Мирзаянова обвинения в адрес России становятся иллюзорными и фактически теряют судебную перспективу.

Более того, по мнению многих экспертов, скоропалительность проведенного следствия и несвойственная английской дипломатии жесткость позиции и скорость реакции на происшедшее является косвенным подтверждением заранее подготовленной провокации. Имеющей возможной целью возобновить атмосферу «холодной войны», приносящей многомиллиардные прибыли всему Западному ВПК и связанным с ним отраслям. А кроме того, скомпрометировать Россию и сорвать проведение там Чемпионата мира по футболу.

Ведь не секрет, что главным претендентом на Мундиаль выступала именно Великобритания…