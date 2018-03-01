"Запланированное устаревание": коварный заговор производителей? ВИДЕО

Производители электронных устройств, автомобилей и другой техники намеренно сокращают срок службы изделий, чтобы вынудить потребителя бежать в магазин за новой покупкой, полагают некоторые потребители и эксперты. Правда это или нет? Расследование ведет обозреватель BBC Future.

Любой старик вам скажет: товары в магазинах давно уже "не те". Явным доказательством тому кажется "Столетняя лампа" - лампочка накаливания, уже 115 лет горящая в одной из пожарных частей города Ливермор, штат Калифорния.

Это удивительный срок для такого прибора, и, хоть светит "Столетняя лампа" и не ярко, она уже успела стать достопримечательностью. Сегодня на нее может посмотреть любой желающий: в интернет транслируется изображение с веб-камеры, которое обновляется каждые 30 секунд.

Но как же так? Ведь за эти сто лет сменилось много поколений, и каждый человек за свою жизнь успевал сменить бессчетное число перегоревших лампочек, смирившись с тем, что это не более чем расходный материал.

Если изготовленная в XIX веке лампа накаливания смогла проработать так долго, то почему промышленность XX, а теперь и XXI столетия не в силах повторить это достижение техники?

"Столетнюю лампу" часто приводят как доказательство существования зловещей бизнес-стратегии, известной как "запланированное устаревание". Согласно этой теории, ничто не мешает производить лампы накаливания и различные другие изделия со сроком службы в несколько десятков лет, но компаниям это не выгодно, поэтому они искусственно сокращают ресурс своей продукции.

"Иными словами, это теория о заговоре производителей", - резюмирует Моханбир Сони, профессор маркетинга в Северо-Западном университете, США.

Однако верна ли эта теория? Действительно ли быстрый износ продукции носит запланированный характер?

Правообладатель иллюстрации BILL NALE Image caption "Столетняя лампа" продолжает светить на протяжении последних 115 лет

Ответ - да, но с некоторыми оговорками. Если удержаться от соблазна обвинить жадные корпорации в том, что они обирают наивного потребителя, и трезво проанализировать ситуацию со всех сторон, можно увидеть, что у такой стратегии есть определенные плюсы.

Запланированное устаревание в определенной степени необходимо, чтобы бизнес мог реагировать на постоянно меняющийся спрос. Тогда получается, что эта стратегия - лишь часть общей культуры консюмеризма, к созданию которой производители, несомненно, приложили руку, однако виноваты в этой ситуации далеко не они одни.

"Бизнес просто реагирует на вкусы потребителей, - говорит Джудит Шевалье, профессор финансов и экономики Йельского университета. - В некоторых вопросах компании успешно манипулируют обществом, но в чем-то виноваты и сами люди".

Яркий пример

Хрестоматийным примером запланированного устаревания являются как раз пресловутые лампы накаливания.

Пригодная для коммерческого производства модель электрической осветительной лампы была разработана Томасом Эдисоном примерно в 1880 году. В ранних модификациях - к которым относится "Столетняя лампа" - накалу подвергается углеродная нить, а не тонкая вольфрамовая спираль, которую стали массово устанавливать лишь около 30 лет спустя.

В этом банальном факте, по мнению ученых, кроется одна из причин поразительной долговечности "Столетней лампы" - ее нить в восемь раз толще, а значит, намного прочнее, чем тонкая металлическая проволока современных моделей.

Поначалу основными пользователями электролампового освещения были любители технических новинок из богатых слоев общества. Компаниям, продающим лампы, приходилось устанавливать в каждом доме целую систему энергоснабжения и брать на себя ее обслуживание. Видя, что покупатели неохотно раскошеливаются на периодическую замену перегоревших светильников, компании стремились производить лампы, способные прослужить максимально долго, - пишет журнал Collector's Weekly.

Правообладатель иллюстрации THINKSTOCK Image caption В эпоху массовой электрификации бизнес-модель, требующая долговечности, исчерпала себя

Однако по мере того, как электрическое освещение становилось все более массовым явлением, компаниям пришло в голову, что бизнес-модель пора менять. Ведь можно выпускать товар, который служит не так долго, а расходы по замене возложить на потребителя.

Так появился печально знаменитый картель "Фебус": в 1920-х годах представители ведущих мировых компаний - производителей осветительных ламп, таких как немецкая компания Osram, британская Associated Electrical Industries и американская General Electric (действующая через дочернюю компанию в Великобритании), сговорились искусственно сократить срок службы своих ламп до 1000 часов.

Подробности этой аферы стали известны лишь несколько десятилетий спустя, когда государственные органы и журналисты начали проводить расследования.

Компаниям пришло в голову, что можно выпускать товар, который служит не так долго, а расходы по замене возложить на потребителя

"Этот картель - самый очевидный случай запланированного устаревания, потому что были найдены документальные доказательства", - говорит Джайлз Слейд, автор книги "Сделано, чтобы сломаться", в которой прослеживается история этой практики и ее последствия.

Подобный подход можно наблюдать и во многих других отраслях.

В 1920-х годах, когда автопромышленность только набирала обороты, шла острая конкуренция между компаниями General Motors и Ford. В какой-то момент General Motors стала обозначать новые модели годами, тем самым призывая потребителя раскошелиться на самую последнюю, а значит, самую лучшую машину, - отличный способ потешить свое самолюбие и произвести впечатление на знакомых.

"Эта практика стала стандартом для всей отрасли", - констатирует Слейд.

Несмотря на то, что термин "запланированное устаревание" получил широкое распространение только в 1950-х годах, сама стратегия к тому моменту уже активно применялась во многих странах, экономика которых построена на потреблении.

Устаревание в наши дни

Запланированное устаревание продолжает существовать и сегодня - в более или менее завуалированных формах.

Во-первых, практикуется так называемое регулирование ресурса, когда некоторые детали делают менее долговечными, из-за чего они отказывают раньше, делая изделие в целом неработоспособным.

Во-вторых, можно сделать ремонт дороже покупки нового продукта.

А некоторые производители, выпуская новые версии своих изделий, упирают на то, что старые вышли из моды - ушлые маркетологи всегда найдут способ залезть к покупателю в кошелек.

Правообладатель иллюстрации THINKSTOCK Image caption Смартфоны меняют каждые пару лет: батарея перестает держать заряд, а новое ПО работает только на последних моделях

Самый современный пример - смартфоны. Часто от устройства приходится избавляться всего через пару лет использования: ломается экран или кнопки, кончается ресурс аккумулятора, либо же модель перестает поддерживаться операционной системой, не запускаются последние приложения и так далее.

Решение всегда под рукой: новая версия того же телефона, выпускаемая примерно каждый год и каждый раз рекламируемая как прорыв - несравненно лучше всего, что было прежде.

Еще один вопиющий пример запланированного устаревания, как отмечает Слейд, - картриджи для принтеров. Картридж перестает работать из-за микросхемы, оптического сенсора или батарейки задолго до того, как в нем закончатся чернила, и владельцу приходится покупать новый картридж, который стоит совсем не дешево.

"Это никак не оправдано, - говорит Слейд. - Не знаю, почему нельзя просто купить флакон цветных или черных чернил и пополнить резервуар".

С этой точки зрения запланированное устаревание представляет собой бессмысленную трату ресурсов. По данным компании Cartridge World, принимающей отработанные картриджи и предлагающей более дешевые альтернативы официальной замене, только в Северной Америке каждый год на помойку отправляются 350 миллионов картриджей, в которых еще есть чернила. Это уже не только деньги на ветер, но и потенциальный ущерб окружающей среде.

Нюансы

Некоторые из приведенных примеров возмутительны, но однозначно осуждать запланированное устаревание было бы близоруко. В макроэкономическом масштабе быстрый товарооборот стимулирует рост и создает рабочие места - достаточно представить, сколько людей может принять участие в производстве и продаже миллионов чехлов для смартфонов.

Кроме того, даже сама потребность постоянно выпускать новые гаджеты, чтобы вытянуть побольше денег из потребителей, может служить двигателем инноваций и подталкивать производителей к увеличению качества продукции.

Одним из следствий этого порочного круга стало удешевление многих товаров, которые теперь доступны практически всем жителям богатых западных стран и восточного региона, причем в развитых странах уровень благосостояния непрерывно растет.

Еще век назад материальные удобства, привычные для многих из нас, относились к области научной фантастики. Выходит, круг не так порочен?

Правообладатель иллюстрации THINKSTOCK Image caption Сегодня автомобили служат дольше, чем несколько десятков лет назад

"Бесспорно, - признает Слейд, - наша модель потребления позволила обеспечить достаточно высокий уровень жизни для огромного числа людей. Ничего подобного в истории человечества прежде не было. К сожалению, эта же модель приводит к глобальному потеплению и загрязнению окружающей среды ядовитыми отходами".

Запланированное устаревание не похоже на бессовестную эксплуатацию, так как потребитель тоже получает свою выгоду

Иногда запланированное устаревание не похоже на бессовестную эксплуатацию, так как потребитель тоже получает свою выгоду. Как отмечает Шевалье, компании зачастую подгоняют долговечность продукции под потребности и ожидания тех, кто будет ее покупать.

Пример: детская одежда. "Кому нужно, чтобы одежда для детей была сделана на века?" - задает риторический вопрос Шевалье.

В определенном возрасте дети могут вырасти из обновки за несколько месяцев, а потому ничего страшного, если одежда будет легко пачкаться, рваться или быстро выйдет из моды. Главное, чтобы было недорого.

То же верно для бытовой электроники. Неумолимый марш инноваций и борьба за рынок приводят к тому, что технологии, лежащие в основе тех же смартфонов, очень быстро уходят вперед - процессоры становятся быстрее, камеры лучше и т. д.

"Если говорить о естественном устаревании, это то, что происходит в сфере технологий, - замечает Хауард Таллман, основатель нескольких компаний и генеральный директор инкубатора цифровых стартапов под названием 1871. - Технология сама о себе позаботится - глазом не успеешь моргнуть, как она устареет, хочешь ты того или нет".

Поэтому многие владельцы телефонов готовы к тому, что срок жизни батареи составит всего три года, если цена смартфона от этого станет меньше. "Технологии развиваются так быстро, что многим долговечный аккумулятор просто ни к чему", - поясняет Шевалье.

Разительный контраст с логикой массового рынка составляет сегмент элитных товаров. Здесь потребители готовы доплатить существенную сумму, чтобы получить изделие, отличающееся более высоким качеством сборки, прочностью и ценностью на вторичном рынке - да-да, покупатели элитной продукции привыкли, что объект их инвестиций со временем увеличивается в цене, а не разваливается, превращаясь в ненужный хлам.

"Покупая "Ролекс", вы не сомневаетесь, что эти часы прослужат вам долго и что им ничего не сделается, даже если их сунуть под колеса грузовика", - говорит Слейд.

Конечно, люди покупают "Ролекс" не потому, что надеются избавить своих внуков от необходимости тратиться на часы. Дорогие марки льстят чувству собственной значимости человека, являясь материальным символом высокого социального статуса.

"Потребление элитных товаров - определенный социальный код", - замечает Слейд.

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES Image caption Запланированное устаревание по-прежнему существует, хотя и в других формах

Однако по мере удешевления производства определенные качества элитной продукции просачиваются и на массовый рынок, меняя ожидания потребителей. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что распространение таких средств, как подушка безопасности в автомобилях, является исключительно положительным моментом.

Поэтому, несмотря на свою эгоистическую природу, в конечном итоге конкуренция, лежащая в основе капитализма, может, пускай и без особого энтузиазма, способствовать защите интересов потребителей.

Устаревание в будущем

Несмотря на наличие примеров обратного, некоторые бизнес-аналитики считают, что было бы неправильно считать, что руководство многих компаний буквально сидит и ломает голову над тем, как создать самоуничтожающийся продукт.

"В условиях высокой конкуренции долговечность продукта неизбежно становится одним из пунктов, по которому компании стараются обогнать друг друга, - говорит Шевалье. - Потребители многих видов продукции достаточно хорошо разбираются в теме и стараются выбрать такой товар, который не устареет слишком быстро".

Действительно, есть силы, которые могут подтолкнуть производителей к увеличению срока службы изделий.

Так, на автомобильном рынке, по словам Шевалье, "все оценивают, как быстро машина теряет ценность в сравнении с другими". И действительно, машины сейчас остаются на ходу дольше, чем в прошлом.

Есть силы, которые могут подтолкнуть производителей к увеличению срока службы изделий

"В автомобильной промышленности долгие годы всё решала мода: сегодня ты покупаешь машину с плавниками, а через пять лет плавники - уже прошлый век", - рассказывает Таллман.

Однако теперь ситуация изменилась: Министерство транспорта США приводит данные, согласно которым средний возраст автомобиля в стране составляет 11,4 года. В 1969 году эта цифра составляла 5,1 года.

В наше время, когда все пишут отзывы в интернете, не составляет труда выяснить, долго ли проработает искомое изделие - будь то автомашина или лампочка.

А по мере того, как общество осознает пагубность чудовищной массы мусора, которую порождает культура одноразовых вещей, продукция массового потребления может стать более долговечной.

Скажем, Google сейчас разрабатывает проект Ara - устройство по типу смартфона, состоящее из шести сменных модулей, благодаря которым его можно многократно модернизировать, вместо того чтобы целиком выбрасывать на помойку каждый раз, когда появится новый апгрейд.

Иногда бизнес находит способ извлечь выгоду из вторичного использования, переоборудования и переработки продукции. Это серьезный шаг вперед, и есть надежда, что в будущем такая практика будет играть еще более важную роль, прогнозирует Моханбир Сони.

Например, производитель автомобилей Tesla планирует наладить прием отработавших аккумуляторов у автолюбителей и приспособить их для хранения электроэнергии в доме.

Кроме того, ночью, пока машина стоит на зарядке, система автоматически скачивает и устанавливает новое ПО. Сони, у которого тоже есть автомобиль Tesla, говорит, что компания предусмотрела возможность долгосрочной модернизации, специально установив в машины такие датчики и аппаратное обеспечение, которые еще долго не устареют.

"Вместо того чтобы продавать мне машину за машиной, Tesla просто обновляет программное обеспечение, - говорит Сони. - Это в некотором роде антидот против устаревания: можно сказать, что с появлением такой модели устаревание устарело".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.