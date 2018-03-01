Сегодня в Одессе «минировали» Генконсульство России. Причем дважды

По информации ГУНП, первое сообщение о заминировании здания Генконсульства поступило около восьми часов утра. На место срочно прибыли полицейские, спасатели и кинологи, оцепили территорию и приступили к проверке.

Однако, как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства не обнаружено.

Однако в 14:40 по линии «101» поступило новое сообщение о минировании Генконсульства. И хотя всего несколько часов назад территория была проверена, а с утра здание Генконсульства находится под усиленной охраной полиции и Нацгвардии, спасатели и кинологи вновь приступили к проверке. Причем на сей раз радиус проведения работ значительно расширен.

Впрочем, хотя официальных результатов проверки еще нет, по неофициальным данным никакого взрывного устройства вновь не найдено.

И по факту «телефонного терроризма» начато производство по стать 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан).

Впрочем, в подавляющем большинстве случаев обнаружить телефонного террористов» не удается.