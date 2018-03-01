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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одесской области пожар отнял очередную жизнь

Категория: Новости


На сей раз трагедий произошла в селе Полянецкое Савранского района.

По информации ГСЧС, накануне около 18 часов поступило сообщение о возгорании в частном доме. Пожарные оперативно прибыли на место, однако к этому времени площадь возгорания составила уже двадцать пять квадратных метров.

В течение получаса пожар был потушен. Однако на месте возгорания было обнаружено тело хозяина дома 1948 года рождения. Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало курение в постели.



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