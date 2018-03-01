Двойное ДТП с участие четырех автомобилей произошло сегодня на проспекте Шевченко

По информации Патрульной полиции, около полудня в районе Дворца Спорта столкнулись автомобили «Toyota» и «BMW». К счастью, обошлось без серьезно пострадавших. Через некоторое время на место прибыл полицейский патруль, который занялся оформлением ДТП.

Однако спустя полчаса в уже столкнувшиеся автомобили внезапно на скорости врезался движущийся со стороны Площади 10-го Апреля автомобиль «Nissan».

В результате нового столкновения автомобиль «BMW» отбросило прямо на полицейский «Prius».

В результате травмы получил водитель «Nissan».

Проводится расследование.

Отметим, что данный участок дороги является одним из самых аварийноопасных в Одессе, где уже неоднократно происходили ДТП, в том числе, и со смертельным исходом. Одной из причин, поворот дороги, который многие водители пытаются пройти, не сбавляя скорости.

Именно по этой причине еще осенью было принято решение провести спрямление этого участка дороги, переместить троллейбусную остановку и убрать несколько деревьев, затрудняющих обзор участникам дорожного движения.