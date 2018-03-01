Серьезный пожар произошел накануне в Одессе

Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Пироговской. По информации ГСЧС, сигнал поступил около 16 часов. Уже через пять минут на место прибыл пожарный расчет.

Через двадцать минут пожар был погашен. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

Во время борьбы с огнем из квартиры, где произошел пожар, были эвакуированы восьмидесяти четырех летняя женщина и ее пятидесяти семи летний сын.

Обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.