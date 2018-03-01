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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Самым загруженным делами судом в Одесской области является Приморский суд Одессы

Категория: Новости


Причем с колоссальным отрывом. Так, по информации ИА «УСИ» со ссылкой на пресс-службу суда, на каждого судью приморского суда приходится в среднем 109 дел в месяц.

Это почти вдвое превышает показатели других районных судов Одессы, на долю которых приходится 65,3 дел в Суворовском суде, 65,1 – в Малиновском и 59,8 – в Киевском.

Что же касается районных судов области, то тут безусловным лидером по загруженности является Овидиопольский районный суд, где на каждого судью в среднем приходится 65,8 дел в месяц.



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