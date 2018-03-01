Запрет допуска в российские дипломатические представительства ее граждан в день президентских выборов в России – это стратегическая ошибка украинской власти

Такое убеждение высказал в эфире телеканала «112 Украина» представитель уполномоченного ВР по правам человека 2012-2018 гг. Михаил Чаплыга.

По его словам, блокирование в воскресенье дипломатических представительств в Украине для всех, кроме самих дипломатов «…производит благоприятное впечатление внутри страны, но будет иметь крайне негативный резонанс на международной арене».

Он отметил, что такое решение украинских властей является прямым нарушением международных стандартов.

Во-первых, ни одна страна, являющаяся членом ООН, не имеет право препятствовать гражданам другой страны, с которой поддерживает дипломатические отношения, выполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах, проводимых в стране, гражданами которой они являются. В том числе, безусловно, на участках, организованных в дипломатических представительствах этой страны.

А во-вторых, Михаил Чаплыга подчеркнул, что украинские правоохранители не имеют права не только не допускать иностранных граждан в их дипломатические представительства, но даже спрашивать у них, с какой целью они туда пришли. Это могут сделать только сотрудники этих представительств.

Это так же является международно признанным правилом!

Таким образом, нынешние действия украинских властей являются прямым и вызывающим нарушением международных правил! И, по словам Михаила Чаплыги, это будет иметь весьма и весьма негативные последствия на международной арене и может привести к дискредитации Украины.

Но по убеждению эксперта, в любом случае это сыграет на руку России.

Ибо даст возможность ее представителям на все претензии по нарушению международных норм и правил со стороны самой России отвечать обоснованными обвинениями в адрес нашей Украины!

И «міжнародній спільноті», на которую так часто кивает нынешняя украинская власть, придется с этим считаться.

Ну как тут не вспомнить мудрость о том, что «…самое дорогое на свете - это глупость. Поскольку за неё дороже всего приходится платить.» В какие бы одежды эту самую глупость ни одевали.