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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Из-за капризов погоды в Одесской области минувшей ночью обесточены десять населенных пунктов

Категория: Новости


Из-за капризов погоды в Одесской области минувшей ночью обесточены десять населенных пунктов

Об этом сообщает ГСЧС. Основной причиной обесточивания стали обрывы линии электропередачи, которые произошли в следствие сильных порывов ветра и снегопада.

В настоящее время проводятся работы по восстановлению подачи электричества.

По неофициальной информации, если погода позволит, работы постараются завершить в течение суток.

Отметим, что по информации ГСЧС, ситуация в Одесской области далеко не самая напряженная. Так, в целом по стране обесточено сто двадцать девять населенных пунктов.

Из них сорок - в Запорожской области, двадцать два - в Донецкой и семнадцать –в Днепропетровской областях.



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