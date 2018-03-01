Из-за капризов погоды в Одесской области минувшей ночью обесточены десять населенных пунктов

Об этом сообщает ГСЧС. Основной причиной обесточивания стали обрывы линии электропередачи, которые произошли в следствие сильных порывов ветра и снегопада.

В настоящее время проводятся работы по восстановлению подачи электричества.

По неофициальной информации, если погода позволит, работы постараются завершить в течение суток.

Отметим, что по информации ГСЧС, ситуация в Одесской области далеко не самая напряженная. Так, в целом по стране обесточено сто двадцать девять населенных пунктов.

Из них сорок - в Запорожской области, двадцать два - в Донецкой и семнадцать –в Днепропетровской областях.