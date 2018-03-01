Несмотря на снежные заносы, все дороги области находятся в проезжем состоянии

Об этом сообщает областная администрация.

Согласно имеющейся информации, наиболее сложная ситуация минувшей ночью сложилась на трассе «Одесса-Киев», где около полуночи из-за заносов в районе Любашовки возник серьезный транспортный затор длиной до двух километров.

В нем оказались до ста единиц техники, включая два автобуса с детьми.

Однако уже через три часа дорога была расчищена, а движение – восстановлено.

Всего минувшей ночью спасатели вытащили из снежных заносов около тридцати одной единицы техники, в которых находились двести восемь человек, включая сто двадцать детей.