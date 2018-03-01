Украина передала ЕС список 140 лиц, причастных к организации выборов в Крыму

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на сегодняшней встрече в Брюсселе список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных выборов в Крыму.

Об этом LB.ua сообщил политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - сказал он.

По его словам, интерес европейских министров к встрече с главой МИД Украины был значительным, "такого количества, кажется, не было никогда".

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подчеркнула, что ЕС не признает выборы президента в оккупированном Крыму. С соответствующими заявлениями в эти выходные и в понедельник выступили многие страны ЕС.

Голоса, отданные на выборах президента РФ в аннексированном Крыму, не могут считаться действительными, заявила глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

Глава МИД Германии Хайко Маас считает неприемлемыми выборыпрезидента РФ в оккупированном Крыму и осуждает попытки легитимизации аннексии.

Франция не признает выборы президента РФ на территории Крыма и выражает поддержку территориальной целостности Украины.