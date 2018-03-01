Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко поддержал одесского художника-«евромайдановца» Александра Ройтбурда

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко заступился за одесского «евромайдановца» и живописца Александра Ройтбурда, которому помешали возглавить Художественный музей.

Соответствующий позицию главный «радикал» опубликовал на своей странице в Facebook, заявив, что в сложившейся ситуации речь идёт о «пророссийском реванше в украинской Одессе».

«Один из самых известных украинских художников нашей эпохи, чьё имя знает весь мир, одессит Александр Ройтбурд честно выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея», — написал Ляшко.

Он отметил, что пророссийские депутаты Одесского облсовета от «Оппоблока» и «Батькивщины» «заблокировали» назначение Ройтбурда, а потому всем украинским патриотам следует сейчас солидаризоваться и поддержать художника.

«Мы не защищаем персонально Ройтбурда — мы защищаем нашу украинскую Одессу от русского мира», — заключил Ляшко.

Согласен с ним и его коллега по Верховной Раде, нардеп Борислав Берёза, написавший в соцсети, что одесский «евромайдановец» выиграл соответствующий конкурс, но местные депутаты «не назначают его».

«Почему? Потому, что он не "свой", потому, что у депутатов облсовета видимо свои меркантильные планы на эту должность и плевать им на профессионализм Ройтбурда, а важны лишь свои меркантильные интересы. Но этот порочный круг пора разрывать», — заявил Берёза.

По убеждению депутата, помочь Ройтбурду может губернатор Одесской области Максим Степанов.

«Эту хрень с кумами, сватами и "своими" надо заканчивать. И кто-то должен стать первым, кто начнёт менять правила этих политических договорняков! Я искренне верю, что Александр Ройтбурд, выиграв конкурс, будет хорошим директором музея, и я знаю, что он не будет красть. А это уже немало в наше дикое время, для того, чтобы назначить его на должность директора Одесского художественного музея. Теперь слово за главой Одесской администрации», — заключил украинский нардеп.