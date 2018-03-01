Количество проектов «общественного бюджета» в нынешнем году сократилось почти вдвое

При этом общий объем финансирования остался неизменным. Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, если в прошлом году в рамках проекта «Общественный бюджет» было сорок победителей, то в нынешнем – двадцать два.

При этом объем финансирования составляет, как и в прошлом году 99,9 миллионов гривен.

Подавляющее большинство проектов рассчитаны на финансирование в размере до пяти миллионов гривен.

Как сообщила чиновник, большая часть этих проектов относится к компетенции двух генеральных подрядчиков - УКС (7 проектов), Департамент городского хозяйства (6).

Отметим, что по приведенным данным, в настоящее время в стадии активной реализации находится лишь один проект – строительство пришкольного стадиона для средней школы №41.