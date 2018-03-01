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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Одесситы пока не созрели до раздельного сбора мусора

Категория: Новости


Одесситы пока не созрели до раздельного сбора мусора

Как было отмечено в ходе аппаратного совещания, в установленных на улицах желтых мусорных сеточных контейнерах, установленных для сбора бумаги и пластика местные жители бросают весь мусор без разбора.

Это не только нивелирует саму идею установки контейнеров, «…но и создает неприглядный внешний вид».

Как отметил директор департамента городского хозяйства Александр Козловский, со временем мусорные контейнеры будут закрыты специальными боксами и уже не станут «бросаться в глаза». Однако проблему раздельного сбора мусора, уже давно решенной в большинстве стран Европы, это, к сожалению, не решает.



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