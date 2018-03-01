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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одессе на Фонтане стояли трамваи

Категория: Новости


В Одессе на Фонтане стояли трамваи

По информации КП «Одесгорэлектротранс», причиной остановки движения стала аварийное обесточивание контактной сети в районе 6-й станции Большого фонтана.

Авария была оперативно устранена, а движение трамваев восстановлено.

Однако, поскольку аварийный простой трамваев на фонтанской линии продолжался около полутора часов, а альтернативное автобусное сообщение присутствует, по сути, только до улицы Львовской, продолжительная остановка движения трамваев стала серьезной проблемой для пассажиров.



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