Государственная служба занятости: В крупных городах 80-90% безработных имеют высшее образование

В Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Сумах, Днепре 80-90% безработных с высшим образованием. Об этом на круглом столе "Будущее рынка труда в Украине" сказала заместитель председателя Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, передает УНН.

"Профессионально квалификационный дисбаланс является одной из наиболее острых проблем на рынке труда: 70% выпускников имеют высшее образование, 30% — профессиональное. При этом в Европе ситуация прямо противоположная. Среди всех безработных почти 42% с высшим образованием, а есть города Киев, Одесса, Харьков, Львов, Сумы, Днепр, где 80-90% безработных с высшим образованием", — сообщила она.

Как уточнила Жовтяк, количество безработных в Украине составляет 1 млн 700 тыс. человек, при этом на учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 января зарегистрированы 354 тыс. человек, а пособие по безработице получают 284 тыс. человек.

Напомним, в Украине в феврале официальный уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт — до 1,5%, количество безработных составляет 383,7 тыс. лиц.