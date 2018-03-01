В Антимонопольном комитете Украины назвали основные причины подорожания продуктов питания в 2017 году

В Антимонопольном комитете Украины назвали главные факторы подорожания продуктов питания в 2017 году, сообщает УНН со ссылкой на отчет ведомства.

Прежде всего, там отметили ускорение потребительской инфляции до 13,7%. На такой показатель не рассчитывал даже Нацбанк, по его прогнозам, он должен быть на 8% меньше.

"Ускорение инфляции в 2017 году по сравнению с 2016 годом (12,4%) произошло из-за действия таких факторов, как сокращение предложения отдельных овощей и фруктов из-за неблагоприятных погодных условий в первой половине года, нестабильная ситуация в животноводстве, рост мировых цен и внешнего спроса на отечественные продукты питания, (прежде всего мясные и молочные) и повышение мировых цен на нефть", - отметили в АМКУ.

По данным ведомства, на росте цен также сказалось увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда, и стремительное восстановление потребительского спроса.

"Высокими темпами росли цены на сырое мясо и молоко (соответственно на 30,3% и 23,1%), а также возобновился рост цен на яйца (на 21,2%). Такая динамика отражала существенно выше мировые цены на соответствующие продукты и высокий внешний спрос, а также ограниченное внутреннее предложение этих товаров на фоне уменьшения поголовья (кроме птицы) и нестабильной эпизоотической ситуации", - говорится в отчете.

Напомним, по данным Госстата, в прошлом году самым дорогим видом мяса была свинина, а самым дешевым - курица. Эксперты объясняют, что в прошлом году цены на курицу сдержали правительственные дотации, выданные производителям в поддержку поголовья.