Медицинская страховая реформа: Минздрав заставит население Украины участвовать в большой государственной афере

Президент международного фонда «Здоровье украинского народа» Сергей Сошинский, изучив все нюансы медицинской страховой реформы, заявил, что Минздрав заставляет население участвовать в большой государственной афере, передаёт Бизнес-портал.

Сошинский привел следующие аргументы:

Правительство должно выделять на медицину 7-8% ВВП, а в Украине этот показатель не превышает 4-5%. Если делать расчет по показателям внутреннего валового продукта, «дыра в финансах» просто чудовищная — 2,7 млрд долларов.

В настоящее время в Кабмине официально признали, что бюджет не может «потянуть медицину» и поэтому вводится платный пакет медицинской страховки.

Если украинцев начнут массово снабжать бесплатными страховками, бюджетных денег понадобится еще больше. Сошинский подсчитал, что финансов из бюджета явно не хватит. Он предположил, что Кабмин хочет переложить расходы на работодателей — им придется платить за страховки своих сотрудников.

Принятый госбюджет-2018 вряд ли потянет даже медпомощь для детей, стариков и безработных, за которых платить некому.

Скорее всего, гражданам даже за минимальный и формально бесплатный пакет придется доплачивать из своего кармана уже на месте. Тем более, что врачам никто зарплаты не повышал, а работать за копейки они не будут,

Наблюдаются вопиющие технические недоработки Минздрава. В стране до сих пор нет стандартных протоколов лечения заболеваний.

— пояснил Сошинский.

Обратим внимание, что именно протоколы во всем мире являются базой для определения стоимости страховок и тарифов на услуги.

Сошинский задается вопросом:

Как собираются считать в Украине, и не получится ли так, что к государственной кормушке попросту получат доступ «свои» клиники, которые смогут выставить завышенные расценки?