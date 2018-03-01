Медицинская страховая реформа: Минздрав заставит население Украины участвовать в большой государственной афере

Президент международного фонда «Здоровье украинского народа» Сергей Сошинский, изучив все нюансы медицинской страховой реформы, заявил, что Минздрав заставляет население участвовать в большой государственной афере, передаёт Бизнес-портал.
Сошинский привел следующие аргументы:
- Правительство должно выделять на медицину 7-8% ВВП, а в Украине этот показатель не превышает 4-5%. Если делать расчет по показателям внутреннего валового продукта, «дыра в финансах» просто чудовищная — 2,7 млрд долларов.
В настоящее время в Кабмине официально признали, что бюджет не может «потянуть медицину» и поэтому вводится платный пакет медицинской страховки.
- Если украинцев начнут массово снабжать бесплатными страховками, бюджетных денег понадобится еще больше. Сошинский подсчитал, что финансов из бюджета явно не хватит. Он предположил, что Кабмин хочет переложить расходы на работодателей — им придется платить за страховки своих сотрудников.
Принятый госбюджет-2018 вряд ли потянет даже медпомощь для детей, стариков и безработных, за которых платить некому.
Скорее всего, гражданам даже за минимальный и формально бесплатный пакет придется доплачивать из своего кармана уже на месте. Тем более, что врачам никто зарплаты не повышал, а работать за копейки они не будут,— пояснил Сошинский.
- Наблюдаются вопиющие технические недоработки Минздрава. В стране до сих пор нет стандартных протоколов лечения заболеваний.
Обратим внимание, что именно протоколы во всем мире являются базой для определения стоимости страховок и тарифов на услуги.
Сошинский задается вопросом:
Как собираются считать в Украине, и не получится ли так, что к государственной кормушке попросту получат доступ «свои» клиники, которые смогут выставить завышенные расценки?