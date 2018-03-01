В Одессе задержали телефонного оператора, работающего на ФСБ

По информации пресс-службы СБУ, в ходе совместной операции с прокуратурой было установлено, что владелец одной из компаний поставил своим сотрудникам задачу отслеживать телефонные переговоры украинских граждан и выборочно передавать их содержание спецслужбам «ЛНР» и РФ.

При проведении обыска у подозреваемого были обнаружены спецоборудование стоимостью более 1 миллиона гривен, а также документы и переписку, подтверждающие факты связи с российскими спецслужбами.

Задержанный отправлен в СИЗО. Начато уголовное производство по части 1 статьи 258 УК Украины (создание террористической организации), по которой задержанному грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.