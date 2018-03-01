В Одесской области семейная ссора закончилась поножовщиной и попыткой убийства

И все – на глазах ребенка… Драма произошла накануне в Подольском районе.

По информации ГУНП, встреча бывших мужа и жены переросла в ссору с бурным выяснением отношений. После «обмена любезностями» мужчина вынул из кармана «заточку» и начал наносить бывшей спутнице жизни множественные ранения.

К счастью эти раны не задели жизненно важных органов, и пострадавшая смогла выбежать из дому и добежать до расположенной поблизости больницы. Где и потеряла сознание.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Нападавший сбежал с места преступления и уехал к родственникам в Винницкую область, где и был задержан.

По факту содеянного начато производство по статье 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.