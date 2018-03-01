 
Информация к новости
  • Просмотров: 133
  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

В Одесской области семейная ссора закончилась поножовщиной и попыткой убийства

Категория: Новости


В Одесской области семейная ссора закончилась поножовщиной и попыткой убийства

И все – на глазах ребенка… Драма произошла накануне в Подольском районе.

По информации ГУНП, встреча бывших мужа и жены переросла в ссору с бурным выяснением отношений. После «обмена любезностями» мужчина вынул из кармана «заточку» и начал наносить бывшей спутнице жизни множественные ранения.

К счастью эти раны не задели жизненно важных органов, и пострадавшая смогла выбежать из дому и добежать до расположенной поблизости больницы. Где и потеряла сознание.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Нападавший сбежал с места преступления и уехал к родственникам в Винницкую область, где и был задержан.

По факту содеянного начато производство по статье 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений), которая предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 