Одесса может лишиться множества коммунальных объектов

Как сообщил в ходе аппаратного совещания депутат горсовета Алексей Еремица, банк «Надра» в котором одесский муниципалитет заложил десятки коммунальных объектов в качестве кредитного залога, выставил их на продажу.

По его словам, речь идет о залоге под кредит в 44 миллиона гривен в виде двадцати восьми объектов и под кредит в размере 119 миллионов – еще пятьдесят три объекта.

И теперь банк выставил эти объекты на продажу.

По словам городского головы Геннадия Труханова, городским властям известно об этой ситуации и муниципалитет делает все возможное, чтобы вернуть эти объекты. Пока торги не состоялись. Однако ситуация осложняется тем, что непосредственно город не может принимать участие в торгах в отношении этих активов, заложенных более двенадцати лет назад.

Но «…юридический отдел делает все возможное, чтобы найти выход», — обнадежил мэр.

Отметим, что как было заявлено в ходе аппаратного совещания, в последние четыре года Одесса берет кредиты без какого бы то ни было залога, только под обязательства. Так что повторения этой печальной ситуации городу больше не грозит.