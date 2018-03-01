Плохая погода – меньше ДТП?

Ухудшение погодных условий в Одессе привело не к увеличению, а к снижению количества ДТП.

По информации Патрульной полиции если ночью в Одессе произошло шестнадцать ДТП. То утром и в первой половине дня – всего семь.

По два - в Приморском, Малиновском и Киевском районах и одно – в Суворовском районе Одессы. Все - без пострадавших!

Отметим, что, по мнению полицейских, в этом нет ничего странного. Просто многие водители адекватно оценили свои водительские способности и возможности своих автомобилей, прислушались к рекомендации правоохранителей и не воспользовались личным транспортом.