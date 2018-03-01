В Одессе презентовали первое в Украине мобильное приложение «Легальный Акциз»

Презентация мобильного приложения состоялась в ходе совместной встречи начальника Главного управления ГФС в Одесской области Глеба Милютина и начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина с представителями бизнеса.

По словам Глеба Милютина, мобильное приложение, которое является результатом совместной работы Главного управления Государственной фискальной службы в Одесской области, Главного управления Национальной полиции в Одесской области и волонтеров в IT сфере, направлено на противодействие незаконному обороту подакцизной продукции.

Этот электронный сервис призван, во-первых, информировать граждан о наличии лицензий, а во-вторых, создает возможность оперативно сообщать о фактах возможных нарушений.

Загрузив мобильное приложение «Легальный Акциз» на телефон через Play Market или App Store, граждане могут сообщить об отсутствии лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, факты реализации продукции без марок акцизного налога, продаже алкоголя и сигарет несовершеннолетним.

Алгоритм мобильного приложения предусматривает обратную связь.

Как отметил Дмитрий Головин, благодаря мобильному приложению граждане могут помочь правоохранительным органам выявить факты незаконного оборота подакцизной продукции, и в режиме онлайн проконтролировать результаты проведенной фискальной службой и Национальной полицией работы.

Мобильное приложение позволяет прикрепить и направить в фискальную службу фото с фиксацией нарушений и геолокацией субъекта хозяйствования. Загрузив карту, пользователи приложения могут увидеть торговые объекты обозначенные красным цветом - это места, где были выявлены факты реализации продукции без разрешительных документов и зеленым цветом - это места с лицензией на право реализации алкоголя и табака - сообщил Глеб Милютин.

Ознакомившись с возможностями мобильного приложения, свою точку зрения высказали представители бизнеса - производители, реализаторы, импортеры алкоголя и табака.

Мы, как легальные товаропроизводители, заинтересованы, чтобы, в том числе благодаря мобильному приложению, конкуренция на рынке была прозрачной, а конечный потребитель получал продукт оригинальный и высокого качества - отметил генеральный директор ЧАО «Одесавинпром» Олег Столяр.

По словам же основателя НПП «Нива» в виде ООО Валерия Заворотнего для предприятий, которые в полном объеме платят акцизный налог и для которых недопустим выпуск продукции без марок акцизного налога, важно чтобы налоговая нагрузка в виде акцизного налога не подвергалась жесткой конкуренции со стороны нелегального производителя.

В ходе встречи руководители Главного управления ГФС в Одесской области и Главного управления Национальной полиции в Одесской области подписали общий приказ, в котором разработан ряд мероприятий по противодействию незаконному обороту подакцизной продукции и обеспечению поступлений акцизного налога в бюджет в рамках сопровождения мобильного приложения «Легальный Акциз».