20 марта аграрии в знак протеста перекроют дорогу Одесса – Белгород-Днестровский

Во вторник, 20 марта, в 10:30 аграрии со всей Украины начнут бессрочные акции по перекрытию основных автомагистралей страны.

Как сообщает пресс-служба Всеукраинского Аграрного Совета (ВАС), сельхозпроизводители идут на такой радикальный шаг из–за несправедливой налоговой политики власти, направленной на поддержку крупных олигархических компаний, что приведёт к многомиллиардным убыткам малых и средних предприятий.

Аграрии требуют от Верховной Рады поддержать законопроект № 7403-2, которым возвращается возмещение НДС при экспорте сои и рапса. По подсчётам ВАС, если экспортное возмещение НДС для масличных будет отменено, убытки малых и средних аграриев достигнут 6,2 млрд. грн. В результате рентабельность выращивания сои и рапса сократится минимум на 17%, что приведёт к значительному сокращению посевных площадей под масличными культурами.

В поддержку законопроекта №7403-2 выступили 14 областных советов — большая часть государства, однако Верховная Рада продолжает затягивать рассмотрение этого документа, не включая его в повестку дня.

По предварительной информации, в Одесской области аграрии собираются заблокировать автодорогу P-70 Одесса - Белгород-Днестровский на участке, идущем по территории Овидиополя.

Кроме того, будут перекрыты дороги в Черкасской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Черниговской, Ровенской, Киевской и Хмельницкой областях.