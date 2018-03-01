В Измаиле пройдёт традиционный Крестный ход в день Фёдоровской иконы Божией Матери (Видео)

26 марта 2018 года, накануне празднования Феодоровской иконы Божией Матери Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавит всенощное бдение в Свято-Покровском соборе г. Измаила в сослужении викарных архиереев и духовенства Одесской епархии. Начало богослужения в 17:00.

27 марта, в праздник Феодоровской иконы Божией Матери Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, возглавит Божественную литургию в Свято-Покровском кафедральном соборе г. Измаила в сослужении викарных архиереев и духовенства Одесской епархии, после которой по многолетней традиции состоится крестный ход с иконой Божией Матери «Феодоровская» от Свято-Покровского собора в Свято-Николаевский мужской монастырь, где у поклонного креста будет совершён молебен о мире и благополучии в Украине. Начало богослужения в 09:00.

В 2001 г. в Свято-Николаевский мужской монастырь был доставлен поклонный крест, изготовленный на Соловках, который верующие измаильчане с радостью встретили, пронесли через весь город и установили в Свято-Николаевском монастыре. Тогда же по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела была установлена традиция в день праздника Феодоровской иконы Божией Матери в г. Измаиле совершать торжественные богослужения и крестный ход по улицам города от Свято-Покровского кафедрального собора в Свято-Николаевский монастырь.

В данном мероприятии принимают участие духовенство Одесской епархии во главе с Митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом и множество верующих людей со всей епархии. Во время молитвенного шествия все обращают свои молитвенные взоры и воздыхания к Подателю всех благ – Господу Вседержителю и Его Пречистой Матери, чтобы Они всегда ниспосылали нам Свою всесильную благодать и помощь в скорбях, испытаниях, чтобы на нашей родной грешной Земле воцарился неотъемлемый долгожданный мир.