Трасса «Одесса-Рени» должна быть полностью отремонтирована уже в этом году

Такую задачу определил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе т.н. «часа правительства» в Верховной Раде.

Как отметил премьер, «…мы включили эти работы в план работ на 2018 год и согласовали их в рамках таможенного эксперимента, от которого средства поступают в Одесскую область. Есть высокие шансы на то, что все работы будут завершены в этом году».

Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян так же заявлял о том, что реконструкция трассы «Одесса-Рени» будет завершена «до конца года». Однако тогда речь шла о 2017 годе.