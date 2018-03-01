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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На светлую Трассу Здоровья одесситам и гостям города приходится добираться… практически на ощупь

Категория: Новости


На эту недопустимую ситуацию обратил внимание в ходе совещания в мэрии депутат горсовета Алексей Еремица. По его словам, благодаря предпринятым в прошлом году мерам Трасса Здоровья и вправду хорошо освещена.

Однако лестницы и спуски к ней остаются, по меньшей мере, полутемными. Что создает неудобства как одесситам, так и гостям города.

Впрочем, как пообещал первый вице-мэр Анатолий Орловский, такая ситуация продлиться недолго. И работы по обеспечению наружного освещения на лестницах и спусках к морю начнутся, как только позволят погодные условия.

Так что к началу курортного сезона на подходах к трассе здоровья будет светло в любое время суток.



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