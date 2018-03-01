Старобазарный сквер: капитальный ремонт или реставрация?

Место это давне-историческое, и Старобазарный сквер именуется именно так совсем не случайно. Вот многие думают, что Новый базар стал «новым», потому что первый базар – это наш знаменитый Привоз. Ан нет!..

Именно здесь, на месте сегодняшнего Старобазарного сквера, кипел разнообразной торговлей первый одесский рынок, именуемый одесситами «вольным рынком». И, кстати, чем бы здесь ни торговали (практически всем), основным товаром неизменно были продукты: одесситы любили покушать всегда.

Ну и (для справки) когда в Одессе появился еще один базар, то «вольный рынок» переименовали в «Старый», а только что появившийся и получил название «Новый рынок», которое носит по сей день.

Датой рождения Старого базара считается чуть ли 1795 год, но активная его стройка началась в 1832 году. Кстати, проектировал его архитектор Георгий Торричелли.

По замыслу зодчего базар был квадратной формы, делился на четыре площади, которые были названы по фамилиям торговавших там купцов. Периметр площади был застроен каменными двухэтажными домами, украшенными лоджиями и колоннами. В центре площади находился так называемый «Обжорный дом». Любопытная деталь: над ним возвышалась наблюдательная башня, над которой два раза в день поднимался флаг, оповещающий жителей города о начале и завершении работы рынка. Как вам?! Позднее башню украсили часами, а на базаре установили множество лавочек.

Почему же он исчез в качестве рынка? Это было гораздо позже, где-то в двадцатые годы прошлого столетия, и причиной стал все тот же Привоз, который каким-то поразительным образом стал возникать неподалеку.

Так Старый базар постепенно утратил свою значимость, здания вокруг базара многократно перестраивались, а центральный дом с башней и вовсе разрушился. Вот и стал Старый базар сквером, и именовался он именем Кирова. Название «Старобазрный» получил уже гораздо-гораздо позже.

Времена шли, а ставшее сквером место каким-то удивительным образом все равно немного напоминало если не базар, то базарчик: торговые точки здесь вырастали тоже каким-то «волшебным образом». И с этим решили покончить, а заодно произвести и другие преобразования.

И вот совсем недавно на заседании Консультативного совета по вопросам планирования территорий города Одессы горожанам был представлен проект реконструкции Старобазарного сквера. Причем, отметим, это уже не первый проект, касающийся Старобазарного сквера. Первый был предоставлен общественности еще в октябре прошлого года.

Итак, какие же преобразования ожидаются на этом бывшем активно торговом месте, теперь сквере?

В нем предусмотрена система полива, туалет (в том числе и для лиц с инвалидностью), даже комната для родителей с маленькими детьми. Кроме того, планируется выделить территорию для выгула собак, а также установить ограничители парковки и щит со списком услуг и запретов.

В ходе обсуждения прозвучало, что тема большого количества торговых точек в сквере так и не решена в предоставленном плане благоустройства. Ведь, говорили выступавшие, о чем идет речь – о капитальном ремонте сквера или его реставрации? В зависимости от этого и нужно принимать (или не принимать) проект.

Так, кроме торговых точек, имеется и более серьезная проблема: через сквер проходят многие коммуникации, и, следовательно, необходима их перекладка.

Еще проблема. Вокруг сквера – много жилых домов. И мамочки с колясками, и пожилые люди приходят отдыхать сюда. Да и вообще место людное. Следовательно, необходимо оснащение сквера видеокамерами и избавление от огромного количества практически «проживающих» здесь лиц без определенного места жительства.

То есть, проще говоря, люди требуют элементарных комфортных условий.

В результате, как и в октябре прошлого года, вопрос о благоустройстве Старобазарного сквера остается пока открытым. Члены Консультативного совета рекомендовали более детально, с учетом всего высказанного во время обсуждения проекта, подготовить оптимальную концепцию благоустройства Старобазарного сквера.