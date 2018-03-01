Украина – НАТО: свет в окне – дверь на запоре

Специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Украина не готова к членству в НАТО. Об этом Волкер сказал в Брюсселе, отвечая на вопрос УНИАН: «Было ошибкой не предоставить План действий по членству (ПДЧ) или предоставить нечёткую перспективу членства». Волкер указал, что ни в то время, ни сейчас ни Украина, ни Грузия не готовы к членству в альянсе. «Нужно было сделать много работы, и сейчас для обеих стран много ещё остаётся сделать. ПДЧ был разработан как инструмент», – подчеркнул он.

Украина – аспирантка, а кто – профессор?

В субботу, 10 марта НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта, говорится на официальном сайте НАТО в разделе, посвященном расширению организации. «На данный момент четыре страны-партнера «задекларировали свое стремление» (слово «стремление» на английском звучит как aspiration) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина», – сообщается в обновленной информации раздела. Новый статус якобы означает, что страна официально обозначила свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ. Однако на деле получилась игра слов. Как оказалось, в заявлении Альянса нет ни слова о том, что Украина стала «страной-аспирантом», а лишь упоминание о странах-партнерах, «которые задекларировали желание (aspiration – англ.) к членству в НАТО». Отсюда, видимо, и родился в Украине термин «аспирант»: страна, которая стремится вступить в Североатлантический альянс: как будто при НАТО открылась аспирантура околонатовских наук. Профессор – Запад, и тема научной работы – война с Россией. «Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность евроатлантического региона. С 1949 года количество членов НАТО увеличилось с 12 до 29 стран за семь раундов расширения», – говорится в сообщении на сайте НАТО.

Как Украину в очередной раз культурно «послали»

«НАТО дало Украине статус «страны-аспиранта». Что это такое? Это когда стране не хотят предоставлять План действий для членства (ПДЧ) в НАТО. Но надо как-то культурно «послать». Такая себе аналогия ассоциации с ЕС, которая не дает членства в Евросоюзе. Порошенко уже радостно заявил, что вслед за «аспирантом» Украина получит и ПДЧ. Видно, Порошенко плохо помнит недавнюю историю 2008 года, когда на саммите НАТО в Бухаресте Германия и Франция открыто «зарубили» ПДЧ для Украины», – написал на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук. С тех пор в позиции НАТО особо ничего не поменялось, отмечает аналитик, кроме того, что у нас стало еще больше врагов в Альянсе: Польша, Венгрия, Румыния. «Впрочем, для Порошенко это не важно. Ему надо начать «натовскую» истерию, чтобы, с одной стороны, нарисовать своему электорату очередную дутую «Мрию», с другой – закрепить желание Украины стать членом НАТО в Конституции, прикрыв этим «зраду» с внесением особого статуса Донбасса, как того требует Вашингтон в рамках «Большой сделки», – пояснил Корнейчук. По его мнению, Украина никогда не станет членом НАТО по причине наличия по соседству России. «И Кремль никогда не позволит разместить у нас натовские войска, базы или системы ПРО. Мало того, никто в НАТО не намерен защищать Украину, что пришлось бы делать, стань мы вдруг членом Альянса», – считает эксперт. По его словам, Западу выгодна внеблоковая Украина в качестве буфера с Россией. «Поэтому вся эта болтовня о членстве в НАТО рассчитана исключительно на наш, к сожалению, малограмотный народ», – подытожил Корнейчук.

Запад, Россия и Украина

Соответствует ли вступление Украины в НАТО ее национальным интересам? Если НАТО разместит свои военные базы в Харькове, то ракеты передового базирования России будут нацелены на эти базы. Чтобы этого не допускать, необходимо придерживаться внеблокового, нейтрального статуса, который прописан в Конституции Украины. Такой статус имеет, например, Швейцария. Украинский экономист и эксперт А.Охрименко считает, что меньше всего НАТО нужно украинским «паркетным» генералам, т.к., согласно процедуре, перед вступлением в НАТО натовские инспектора будут производить генеральную инвентаризацию, в результате которой вскроется воровство и коррупция в верхних эшелонах ВСУ. Тем более от вступления в НАТО пострадает главный поставщик заказов по военным тендерам, президент-олигарх. Далее, где взять деньги на перевооружение, ведь стандарты НАТО отличаются от стандартов украинской армии? Польша получила на перестройку инфраструктуры (например, переход на европейскую узкоколейку и т.д.) 100 млрд.$. Поэтому сегодняшняя истерика «Давайте в НАТО!» – имеет характер пиара перед выборами. Но что с этого получит простой житель Украины? Пропаганда вбивает в головы украинцев, что если Украина вступит в НАТО, то натовские солдаты будут умирать за Украину, но то, что украинские солдаты будут умирать за НАТО на ближневосточных фронтах, об этом она умалчивает. Украина нужна НАТО для проведения гибридного конфликта с РФ на территории Украины (Сирия №2). На лобовое столкновение с РФ как с ядерной державой НАТО не готово, но Западу выгодно создать конфликт в Украине, т.е. по периферии с границами России. И в этом случае Украина как член НАТО Западу вообще не нужен, т.к. за нее придется нести ответственность (тратить бешеные деньги на перевооружение, на переоснащение, кормить, одевать, поставлять обмундирование и т.д.), чего делать никто не хочет. Для Запада идеальный формат – это иметь Украину как абсолютно на все готового союзника, за которого можно не нести никакой ответственности (расходный материал для конфликта с РФ до последнего украинца). Но именно так нынешнее руководство Украины себя и позиционирует. Именно отсюда заявления некоторых украинских политиков о том, что они готовы воевать с Россией на ее территории. Если до недавних пор, несмотря на отмену внеблокового статуса и принятие в прошлом году специального закона о стратегической цели Киева стать членом НАТО, в Брюсселе эти шаги не воспринимали как «стремление», то, вероятно, после того как Порошенко на всю страну заявил, что намерен изменить Конституцию и внести туда положение об украинской национальной «мечте» стать оруженосцем НАТО, наконец-то расслышали. И поверили в серьезность намерений нашего президента. Наградили званием аспирант. В очередной раз. Почему в очередной? Да потому что до саммита НАТО в Бухаресте в 2008-м, где Украине отказали предоставить ПДЧ, мы уже ходили несколько лет в звании аспиранта. Более того, три года вели интенсифицированный диалог. Но ПДЧ так и не получили. Вроде как Германия и Франция высказались против. И ведь как в воду глядели. Если бы Киев тогда получил ПДЧ, а затем и членство, то события 2014-го года с уходом Крыма и конфликтом на Донбассе могли бы поставить Альянс перед необходимостью очередной европейской войны. Учитывая все эти обстоятельства, следует отметить, что ни аспирантство, ни выполнение ПДЧ не являются гарантией того, что наша страна когда-либо станет членом НАТО. Пример – Македония. Свой ПДЧ она получила еще в 1999 году. Скоро десять лет как полностью и на «отлично» его выполнила. Но в НАТО принята не была. Теперь эта страна в разделе «расширение» Альянса красуется опять в звании «аспирант». Украине же теперь для отказа в получении ПДЧ, о чем так ныне суетливо тараторят президент и вся его королевская рать как о почти свершившемся факте, довольно вето Венгрии, которая ныне уже полгода блокирует любое официальное взаимодействие НАТО и Украины. По причине украинского закона «Об образовании», ущемляющего права нацменьшинств, включая живущих у нас венгров. О том же, что Киев готов «прогнуться» под справедливые требования Будапешта и редактировать этот закон, сигналов нет никаких. К слову, еще большой вопрос, не станет ли Венгрия официально протестовать против получения Киевом статуса «аспирант». Он хоть и ничего официально стране-носителю не дает, но тщеславие-то греет. Более того, в украинских реалиях точно будет использован в предвыборной гонке как очередное «великое достижение проевропейского реформатора-президента». В канун исторического саммита десятилетней давности в Бухаресте тогдашний президент Украины В.Ющенко, который тоже бредил скорым вступлением в НАТО, чтобы снять возможную причину отказа в ПДЧ и в перспективе влиться в Альянс, пошел на беспрецедентный шаг. С учетом чувствительности НАТО к территориальным спорам намеренно проиграл Румынии спор о черноморском шельфе Украины. В результате мы утратили две трети нефтегазоносного участка шельфа, но ПДЧ все-таки не получили. Разве не урок для нынешней власти? Ну, а если говорить о политике Альянса в отношении Киева, то действительно неизменно звучит одно и то же: перспектива членства в НАТО может наступить не ранее чем через четверть века. В отношении Украины и ее перспектив стать полноправным членом Альянса десять лет назад очень емко выразился тогдашний президент Франции Николя Саркози: «если в доме для вас специально зажгли свет в окне, то это вовсе не означает, что вам следом откроют дверь». Киеву снова зажгли «свет в окне» НАТО. Но дверь по-прежнему на запоре.