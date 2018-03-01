Расчет на авось – прямая дорога под монастырь

В 2023 году истекает установленный срок эксплуатации большинства атомных блоков украинских АЭС. Еще в советское время их спроектировал академик Александров. Первым наступает черед вывода из эксплуатации блоков Запорожской атомной электростанции. Такая судьба грозит и Южно-Украинской АЭС. На Хмельницкой АЭС требуется достроить два энергоблока, что предусмотрено проектом. Понятно, что блоки были рассчитаны на российские твелы – тепловые сборки для атомных реакторов. И до недавних времен они традиционно поставлялись из Российской Федерации. Но кому-то, видимо, невтерпеж поскорее отказаться от всего российского. В погоне за всем американским наши власти пошли на сотрудничество с фирмой Вестенхаус. Хотя ее изделия не совсем подходят для наших реакторов. Последний случай с неудачным монтажом американских твелов произошел недавно на Запорожской АЭС. Лишь присутствие директора АЭС Бронникова, патриарха украинской атомной энергетики, позволило избежать аварии.

Недавно выяснилось, что фирма Вестенхаус получает сборки для ядерных реакторов из России и потом сдает их производителю для утилизации и захоронения. Таким образом, фирма сотрудничает с Росатомом. Хотя нам продают американские твелы, как изделия их собственного производства. В свое время мне довелось несколько недель провести на Запорожской атомной электростанции. Бросилось в глаза, что в городе Энергодаре проживают совсем молодые люди. Привычных нашему глазу пенсионеров там не встретишь. Но годы идут. И придет время, когда их должны будут сменить более молодые специалисты. На сегодняшний день в Украине есть политехнические университеты, которые готовят специалистов для работы на атомных электростанциях. Но если эта проблема решаема, то другая приближается неотвратимо. Для обновления наших атомных электростанций необходимо их финансирование. Или привлечение зарубежных инвестиций. Однако занятые думами о выборах и собственных рейтингах наши политики не задумываются над тем, что скоро придется строить новые энергоблоки. Пока ни профильный парламентский комитет, ни министр энергетики и топливной промышленности Игорь Насалик не думают о дне завтрашнем. Видимо, рассчитывают на авось, хотя, как показывает практика, он может подвести под монастырь. Беспокоит ситуация не только в ядерной энергетике, но и в топливной отрасли в целом. Показателен пример с углем и газом. В подземных хранилищах вместо 18 млрд. кубометров газа на поверку оказалось не более 10. Не запасено и достаточного количества каменного угля. Наши чиновники рассчитывали, что зима будет теплой. И, как всегда, положились на авось. Но холода испытали нашу страну весной, в конце отопительного сезона. Это привело к необходимости ввода чрезвычайной ситуации в энергетике. Как назло, от холодов пострадала и Западная Европа. В той же Польше умерли от холода около десяти человек. Поэтому просьба Украины о поставках газа далеко не сразу была услышана. В конце концов, Польша и Словакия поставили Украине несколько миллионов кубометров газа, которых хватило на какую-то неделю. Однако по цене, которая превышает нормальную вчетверо. За все это заплатили потребители. Но не НАК Нафтогаз. А ведь именно Нафтогаз обязан был закачать достаточное количество голубого топлива в подземные хранилища, чего не сделал. Не подумал и о продлении договора с Газпромом, который истекает 31 января 2019 года. Вместо этого Нафтогаз взялся праздновать победу в Стокгольмском арбитраже, который присудил Газпрому уплатить Нафтогазу 4600 млрд. долларов. С учетом задолженности Нафтогаза Газпром должен выплатить 2,5 млрд. долларов. Но вернемся к ядерной энергетике. Сегодня атомные электростанции дают более 55% электроэнергии в объединенную энергосистему страны. И Украина активно поставляет электричество на экспорт. Но может наступить время, когда Украина вместо экспортера электроэнергии станет ее импортером. И тогда доходы будут иметь уже страны Западной Европы.

В Верховную Раду внесен законопроект о национальной безопасности и обороне. Думается, при его рассмотрении следует учесть и проблемы ядерной безопасности. Поскольку она касается не только Украины, но и всего мира.