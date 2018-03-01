Средневековый ритуал на службе агитпропа

Украинская писательница-националистка Лариса Ницой возмутилась количеством людей, говорящих на русском языке, посетив кинотеатр в Киеве. Об этом она написала на своей странице в Facebook. «Стою. Одна. Среди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов», – написала Лариса Ницой. Писательница обратила внимание, что молодежь говорит по-русски, и задалась вопросом «откуда взялись все эти люди?». «Министр образования утверждает, что школ на тамбовском языке все меньше. Кто? Кто штампует этих тамбовцев и на какой фабрике? Общественные активисты, которые «защищают» язык, говорят, что тот процент школ, которые остались с тамбовским языком, не делает погоды. Откуда берется это море?» – отметила она.

Говоря слова «Тамбов» или «тамбовский» по отношению к русскоязычному населению Киева, Ницой использует глубоко субъективные стереотипы, навеянные образами, возникшими ее воображении. В науке этот феномен носит название стереотипизации. Что это такое и почему пропаганда очень успешно эксплуатирует этот социально-психологический феномен?

Психологические механизмы стереотипизации

Пропагандистская деятельность СМИ строится на внедрении в сознание людей, в том числе, и ложных «ценностей» в виде системы стереотипов – стандартов поведения, социальных мифов, политических иллюзий. Стереотипизация, – психологическое воздействие с помощью создания иллюзорных стереотипов. Первоначально понятие «стереотип» имело отношение лишь к полиграфии, обозначая металлическую печатную форму, отлитую с типографского набора, затем стало встречаться в работах социологов, социальных психологов, теоретиков пропаганды. Оценочные стереотипы представляют собой совокупность качеств, которые человек присваивает другому человеку путем приписывания партнеру по взаимодействию возможных чувств, причин и мотивов поведения. Зная недостаточно истинные причины поведения другого индивида, человек приписывает другим несвойственные им причины, образцы поведения, общие характеристики. Формирование устойчивых образов социального объекта происходит незаметно для человека.

В связи с недостаточной осознанностью стереотипы утверждаются как устойчивые эталоны властвующих над людьми образов (власть эталона). Они формируются как результат обобщения личностью собственного опыта, дополненного сведениями, полученными из книг, кинофильмов, высказываниями других людей. Стереотип помогает быстро и достаточно надежно упрощать, оформлять определенные категории и эталоны социального окружения человека, легче его понимать и прогнозировать.

Обычно стереотипы формируются в результате недостаточной осведомленности об объекте восприятия, они могут выполнять консервативную, иногда реакционную роль, формируя ложные представления о людях, деформируя процесс межличностного понимания и взаимодействия. Стереотипизация порождает предубеждение в восприятии другого человека. Если суждение о другом человеке строится на основе предыдущего негативного опыта, то новое восприятие представителя той же группы будет также неприязненным. Стереотипы формируются обыденным сознанием, поэтому они часто бывают не только сомнительными, но и ошибочными.

Впервые понятие «социальный стереотип» применительно к практике пропаганды использовал американский журналист Уолтер Липман (1889 – 1974) в своей книге «Общественное мнение». Человек сначала представляет мир, а потом уже видит его, поскольку реальная действительность слишком обширна, сложна и изменчива для непосредственного знакомства с ней, человек перестраивает окружающий мир по простой модели.

Под влиянием информации о событиях, а не непосредственного наблюдения за ними в сознании человека складываются упрощенные образы, стандартизированные представления об окружающем мире, «картинки в наших головах», или стереотипы. Липман разграничивал внешний мир и «картинки в головах», подчеркивая их неадекватность, т.е. указывал на иллюзорный характер стереотипов. Процесс познания, восприятия нового – это процесс подведения, механической подгонки еще неизвестного явления, факта под устойчивую общую формулу или образ. Происходит стандартизация явления, что является нормой. Рассматривая роль СМИ в формировании общественного мнения, Липман утверждал, что они могут с помощью информации создавать ложную картину мира, не соответствующую действительности, рассчитанную на эмоциональную реакцию аудитории. Разновидностью стереотипизации является стигматизация.

Стигматизация по И.Гофману

Стигма – это древнегреческий термин, указывающий на знак, отметину или клеймо, вырезанную или выжженную на теле человека, характеризующую его как «дефектного» в моральном плане.

В Средние века стигматиками называли мистиков, на теле которых появлялись «стигматы», т.е. голгофские раны Господа нашего Иисуса Христа (например, св. Франциск Ассизский). Понятие «стигма» означает особенность, расходящуюся с общепринятыми нормами или стереотипами, приписанными индивиду или группе и, следовательно, нежелательную.

Доминирующие эстетические, социальные и культурные ценности играют в стигматизации ключевую роль, поскольку на их основе формируется система ценностей и подкрепляются сложившиеся стереотипы оценок для индивидов. В отличие от слова клеймение, слово стигматизация может обозначать навешивание социальных ярлыков.

Именно это отрицательно заряженное нефизическое воздействие, постоянно воспроизводящееся человеком или группой по отношению к другому или другим людям, социолог Ирвин Гофман назвал стигматизацией – это клеймение словом и делом, которое не связано с физическим насилием, это практика создания негатива.

Само наличие стигмы расценивается окружающими как своего рода порок, а носитель стигмы – заслуживающим порицание и даже наказание. Как отмечает И. Гофман, стигме подвергаются те, кто не соответствует нормативным ожиданиям общества. Вопрос поддержания нормативных ожиданий – это вопрос не желания, не доброй воли, а соответствия, т.к. простого согласия с нормами общества недостаточно.

Стигма – это, по Гофману, «специфический тип отношения между качеством и стереотипом», рассогласование между истинной и виртуальной социальной идентичностью.

Девиантность стигматиков

Для И.Гофмана социальная стигма – это некоторый атрибут, который сильно дискредитирует его обладателя в умах окружающих по сравнению с нормальным человеком. К функциям стигмы в рамках своей модели он относит: повышение собственной самооценки за счет стигматизации других; поддержание позитивной социальной идентичности, что в результате оборачивается оправданием дискриминации в отношении аут-группы; легитимизация неравенства статуса той или иной группы; управление страхом, выполнение защитной функции в связи с возникновением сильной тревожности.

Согласно И. Гофману, обычным восприятием и отношением к человеку со стигмой являются различные формы дискриминации этого человека. Как отмечает И. Гофман, стигматизированный человек часто не знает, как к нему «по-настоящему» относятся другие люди; каждый новый контакт для таких людей всегда неопределённость – их либо примут, либо отвергнут. Стигматизированный человек постоянно должен думать о том, какое впечатление он производит на других людей.

Стигма поражает сердцевину идентичности индивида, поскольку стигматизированные люди вынуждены воспринимать адресованные им сообщения как унизительные, оскорбительные и соглашаться с такими ярлыками общественного мнения или сознательно отвергать процесс стигматизации, бросая вызов навязанным стереотипам. Таким образом, выраженные негативные ярлыки существенным образом изменяют понимание индивидом себя, своей социальной идентичности и приводят к самостигматизации, когда не только общество предвзято относится к человеку, но и человек приписывает себе определенные негативные качества, основанные на личном восприятии общественных стандартов.

Стигматизация как орудие пропаганды

Cтигма затрагивает социальную идентичность индивидов, «портит», обесценивает ее в глазах других, более того – она влияет не только на чувства, мысли и поведение этих индивидов, но и оказывает негативное воздействие на их здоровье. Стигматизация в общественном смысле означает вид отношений между постыдным общественным качеством и стереотипом – ожидаемым отношением к нему, задающий неспособность к полноценной общественной жизни из-за лишения права на общественное признание. Для создания социальной стигмы необходимо, как правило, одно качество, например, «русскоговорящий» («тамбовский» в примере с Л.Ницой), которое считается показательным, и набор качеств, которые приписываются на основании наличия первого – неблагонадежный, враг украинской государственности, сепаратист, не шануеш Бандеру и т.д., и все это – социальное клеймо-СТИГМА, которое сопровождается позором и остракизмом. Мы помним этот средневековый ритуал, как неблагонадежных профессоров в 2014-15 гг. проводили сквозь строй позора патриотически настроенных студентов-активистов, которые улюлюкали «ганьба!» и плевали в них, как в прокаженных. Пропаганда сегодня стигматизирует всех самостоятельно мыслящих людей, которые не идут, оболваненные, за дудочкой зомбирующих СМИ. Стигматизируется все «русское» и сильное духом, что может подкрепить человека в борьбе за выживание в этих античеловеческих условиях. Все, что выбраковано новой постмайданной идеологией, подверглось стигматизации и шельмованию. Стигматизация – это эффективное орудие идеологической борьбы против инакомыслящих, которым отказано в праве на существование в этом лучшем из возможных миров – тоталитарной националистической утопии.