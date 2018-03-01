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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Поляки сожгли портреты Бандеры и Шухевича у посольства Украины в Варшаве

Категория: Новости / Политика

Поляки сожгли портреты Бандеры и Шухевича у посольства Украины в Варшаве

Польские националистические организации в понедельник, 19 марта, провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщает  Европейская правда

Поляки сожгли портреты Бандеры и Шухевича у посольства Украины в Варшаве

 

Участники призвали правительство Польши «кардинально изменить свою политику в отношении Киева».

Как пояснил депутат Роберт Винницки от партии «Национальное движение», акция стала прямым ответом на марш националистов во Львове две недели назад. Он назвал марш во Львове неонацистским и утверждает, что его провели в честь «ответственного за геноцид на Волыни» Романа Шухевича.

Во время акции в польской столице звучали лозунги «Бандеровцы — убийцы», «Шухевич — преступник», «Стыд за Украину» и «Бандеровец не мой брат».

В конце националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.



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