Поляки сожгли портреты Бандеры и Шухевича у посольства Украины в Варшаве

Польские националистические организации в понедельник, 19 марта, провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича, сообщает Европейская правда

Участники призвали правительство Польши «кардинально изменить свою политику в отношении Киева».

Как пояснил депутат Роберт Винницки от партии «Национальное движение», акция стала прямым ответом на марш националистов во Львове две недели назад. Он назвал марш во Львове неонацистским и утверждает, что его провели в честь «ответственного за геноцид на Волыни» Романа Шухевича.

Во время акции в польской столице звучали лозунги «Бандеровцы — убийцы», «Шухевич — преступник», «Стыд за Украину» и «Бандеровец не мой брат».

В конце националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича.