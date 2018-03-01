В Одесской области продолжает сокращаться поголовье скота

Поголовье всех видов домашнего скота в хозяйствах Одесской области в феврале 2018 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

Так, поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,3% до 169 тысяч голов, свиней — на 19,1% до 237 тысяч голов, овец и коз — на 3,1% до 365 тысяч голов, домашней птицы — на 9,2% до 3,7 миллиона голов.

Снижение количества домашних животных в сельских хозяйствах области наблюдается уже который год подряд. Так, в феврале 2014 года поголовье крупного рогатого скота в регионе составляло 210 тысяч голов, сократившись за 4 года на 19,5%. Количество свиней с начала «жизни по-новому» сократилось на 42%, овец и коз — на 16%, домашней птицы — на 21%.