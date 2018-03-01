В первой половине дня 20 марта в Одессе произошли двенадцать ДТП

Такие данные приводит патрульная полиция. Причем половина из общего количества произошли на территории Приморского района города.

К счастью, подавляющее большинство происшествий закончились лишь механическими повреждениями автомобилей.

Согласно имеющимся данным, пострадал только один человек, который госпитализирован.

Отметим, что основной причиной столкновений стало нарушение участниками дорожного движения безопасного скоростного режима в сложных погодных условиях.