За два дня непогоды на территории области из снежного плена спасены триста шестьдесят восемь человек

Из которых сто двадцать три – дети. Такие данные приведены в ходе заседания областного штаба по борьбе с ЧС.

Из снежных заносов спасатели вытащили почти полторы сотни транспортных средств.

В их числе – два автобуса с детьми, которые попали в снежный затор в районе Любашовки на трассе «Одесса-Киев».

По данных спасателей, причиной затора стали забуксовавшие в снегу фуры, которые фактически перекрыли трассу,

Отметим, что по данным синоптиков сложные погодные условия сохранятся, по меньшей мере, до 24 марта.