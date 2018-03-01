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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

За два дня непогоды на территории области из снежного плена спасены триста шестьдесят восемь человек

Категория: Новости


За два дня непогоды на территории области из снежного плена спасены триста шестьдесят восемь человек

Из которых сто двадцать три – дети. Такие данные приведены в ходе заседания областного штаба по борьбе с ЧС.

Из снежных заносов спасатели вытащили почти полторы сотни транспортных средств.

В их числе – два автобуса с детьми, которые попали в снежный затор в районе Любашовки на трассе «Одесса-Киев».

По данных спасателей, причиной затора стали забуксовавшие в снегу фуры, которые фактически перекрыли трассу,

Отметим, что по данным синоптиков сложные погодные условия сохранятся, по меньшей мере, до 24 марта.



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