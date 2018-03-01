Несмотря на разгул стихии, в Одесской области больше нет обесточенных населенных пунктов

Об этом губернатор Максим Степанов сообщил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с ЧС. Все десять обесточенных ранее населенных пунктов в Березовском, Велокомихайловском и Беляевском районах уже подключены к энергообеспечению.

Правда, принимая во внимание сегодняшний снегопад, сопровождающийся порывистым штормовым ветром, не исключено, что к исходу дня ситуация с энергоснабжением может претерпеть изменения.

Добавим, что как отметил глава региона, принимая во внимание накрывшее регион похолодание, на территории области организованы двести двадцать шесть пунктов обогрева.